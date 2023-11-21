Tuzla İçmeler Köprüsü 120 gün trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tuzla İçmeler Köprüsü'nün bir süre trafiğe kapalı olacağını açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 20 Kasım tarihinden itibaren deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Önemli Duyuru.❗️— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 20, 2023
Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır. pic.twitter.com/nVU1SLTnxe
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