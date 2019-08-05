Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Şu ana kadar yangından 2 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.
İHATürkiye
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Şu ana kadar yangından 2 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.