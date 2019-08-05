Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yanın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Şu ana kadar yangından 2 hektar alanın etkilendiği öğrenildi.