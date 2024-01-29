Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Tuzla'da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangın bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

'da akşam saatlerinde 2 katlı bir binanın çatışında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yazgülü Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 katlı binanın dış cephesine sıçradı.

Tuzla'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı - 1

Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. nedeniyle binada hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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