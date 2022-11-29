Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama | Sanıklara ilk duruşmadan tahliye

Tuzla'daki fabrika patlamasına ilişkin 3 sanık ilk duruşmada tahliye oldu.

Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında 29 Nisan'da saat 13.15'te yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, iş yerinde zaman zaman şiddetli patlamalar oldu.

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.



Fabrika sahibi Mustafa Umut Bıçak, "Ruhsat için başvurmuştuk. ÇED raporunu aldık ve bunun üzerine üretim yapmaya yetkimiz oldu. Hiçbir eksiğimiz yoktu" dedi. Kimyager Onur Dağdelen ise patlama sırasında fabrikada olmadığını söyledi. İş Güvenliği Uzmanı İlkin Günçavdı ise "Fabrikada tespit ettiğim bir eksiklik yoktu." savunmasını yaptı.

Yeni bilirkişi raporu isteyen mahkeme heyeti 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.