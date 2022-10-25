Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE KADİR TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR

Yazıcı, burada yaptığı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi.



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

İMAMOĞLU'NDAN ''SAKİN OLUN'' UYARISI

İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

''280 BİN TUZLALININ BELEDİYE BAŞKANINA SAYGINIZ BU MU?''

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu?" diye seslendi.

Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı.



Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi.

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

İMAMOĞLU: TUZAĞA DÜŞMEYECEKSİNİZ



Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.



''BELLİ Kİ BİR ŞEY OLMAK İSTİYOR''

Yazıcı'yı suçlayan İmamoğlu, "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.