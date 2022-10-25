Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın konuşması sırasında başlayan protesto ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü.

Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto

Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A VE KADİR TOPBAŞ'A TEŞEKKÜR

Yazıcı, burada yaptığı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti.

Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi.

Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto - 1 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

İMAMOĞLU'NDAN ''SAKİN OLUN'' UYARISI

İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto - 2

''280 BİN TUZLALININ BELEDİYE BAŞKANINA SAYGINIZ BU MU?''

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu?" diye seslendi.

Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı.

Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi.

Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto - 3

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

İMAMOĞLU: TUZAĞA DÜŞMEYECEKSİNİZ

Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.

Tuzla'daki İSKİ tesisi açılışında gerginlik: Belediye başkanına protesto - 4

''BELLİ Kİ BİR ŞEY OLMAK İSTİYOR''

Yazıcı'yı suçlayan İmamoğlu, "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

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