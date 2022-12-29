Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 dini günler takvimine göre üç aylar tarihi)

Tüm İslam camiası tarafından beklenen üç aylar bu yıl yine dua ve ibadetlerle geçecek. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç ayların tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?



ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.



Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.



2023 KANDİL TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.



Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.



Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı