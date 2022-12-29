Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 dini günler takvimine göre üç aylar tarihi)

Üç aylar ne zaman? sorusunun yanıtı, binlerce Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte bu özel günü dualar ve ibadetlerle gerçekleştirecek olan kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimini sorguluyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 dini günler takvimine göre üç aylar tarihi)

Tüm camiası tarafından beklenen üç aylar bu yıl yine dua ve ibadetlerle geçecek. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç ayların tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2023 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

17 Şubat Cuma günü, ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? (2023 dini günler takvimine göre üç aylar tarihi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

- 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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