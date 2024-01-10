Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? Üç aylarda oruç tutulur mu?

Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlayacak. Regaip Kandili'nin 11 Ocak'ta, Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta, Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.



ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlayacak. Bu tarihten itibaren oruç tutulabilir.



ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?



Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır.



Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).



Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).



Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.



ÜÇ AYLAR İÇİNDEKİ ÖNEMLİ TARİHLER



Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.



Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.



Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.