Üç gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki müstakil bir evde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Hüseyin Akgül'den 3 gün boyunca haber alamayan ailesi tarafından köydeki akrabalarına haber verildi.



Akrabaları evin içine girince, Akgül'ü salonda bedeninin yarısı yanmış halde buldu.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yanmış yaşlı adamın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.



Hüseyin Akgül'ün ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı kaydedildi. Akgül'ün yatağının yanında elektrikli ocak olduğu tespit edildi.

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