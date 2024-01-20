Üç yerli silah daha seri üretime geçiyor

Kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kabul edilen yeni torpido ve füze sistemleri için seri üretim sözleşmeleri imzalandı.



Sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.



İmzalanan 3 ayrı sözleşmeyle, milli olarak tasarlanan Ağır Torpido AKYA, Seyir Füzesi ATMACA ve Hava Savunma Füzesi SAPAN'in seri üretimlerine başlanacak.

İmza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "AKYA, ATMACA ve SAPAN kara sularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de, "Seri üretime başlanacak yeni sistemlerle donanmamız Mavi Vatanın en uç köşesinde dahi gücünü ispat edebilecek." diye konuştu.