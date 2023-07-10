Uçağa geç kalan yolcu İstanbul Havalimanı'nı karıştırdı (Acil durum butonunu kırıp uçağa bindi)

İstanbul - Lefkoşa seferi öncesi yolcu alımını tamamlayan Türk Hava Yolları (THY) uçağında ilginç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, THY'nin TK-962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, Ercan Havalimanı'na hareketi için yolcu alımını tamamlandı.

Yer hizmetleri görevlileri, yolcuların uçağa biniş işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçağın bulunduğu kapıdan ayrıldı.

Bu sırada sefere geç kalan bir yolcu uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Kadın yolcu bu sırada uçağın kapısında bulunan ve kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa girdi ve koltuğa oturdu.

Bu sırada uçağın kaptan pilotu olay yerine polisin gelmesini istedi. Acil durum butonunu kıran ve görevliyi iterek uçağa binen yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı seferini yapmak üzere yaklaşık bir saat gecikmeyle saat 19.35'te İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.