Uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK ) ekibi, ilçe jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alana düşen yolcu uçağı sonrası yaralılar kurtarıldı.

Uçak kazası tatbikatı gerçeği aratmadı

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 2024 yılı faaliyet planı çerçevesinde Diyarbakır Valiliği koordinesinde Çermik ilçesinde gerçekleşen kazası konulu UMKE tatbikatı gerçekleştirdi. Çermik 15 Temmuz Şehitler Parkı kırsal alanında gerçekleşen uçak kazası tatbikatı UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve ÇAK ekipleri ile yaralı rolünde vatandaşlar tarafından gerçekleşti.

Tatbikatta ekipler bir yandan kazada hayatını kaybeden, yaralanan ve sıkışan vatandaşları kurtarmaya çalışırken bir taraftan da AFAD ve UMKE ekipleri dağlık alanda oluşturulan ip istasyonlu tripot vasıtasıyla aşağıya inerek yaralıları kurtardı.

Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin yerinin tespit ettiği yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine oradan da sahra hastanesi çadırına teslim edildi. Yaklaşık bir saat süren tatbikat gerçeği artmazken, tatbikat sonunda protokol ve izleyiciler tatbikatta görev alan ekipleri alkışlayarak tebrik etti.

Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz, beraberinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Erdem Ersoy, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, İl AFAD Müdürü İlami Çakmak, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Serhat Odabaşı ve Ethem İpek ile birlikte afet sağlık grubu saha tatbikatına katıldı.

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