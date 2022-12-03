Üçlü virüse 'Tridemi'ye dikkat! Solunum yolu enfeksiyonuna neden oluyor

Kış mevsimine geçişle birlikte bugünlerde üst solunum yolu enfeksiyonları da hızla artıyor. Pek çok insan hastalık semptomlarının uzun süre geçmediğini ifade ediyor.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu ifade ederek bu dönemde pandeminin azalmasına rağmen maske kullanımının önemine dikkat çekti.

"SOLUNUM DOKULARINA ZARAR VERİYOR"

Grip için tedavilerin yanı sıra ılık bitki çayları, balla karıştırılmış çaylar, papatya, ıhlamur, kuşburnu çayları gibi boğaz mukozasını rahatlatmaya yönelik tedavileri de grip için her zaman önerdiklerini kaydeden Altıntop, çeşitli virüslerin bir araya gelmesiyle salgının toplum nezhinde değiştiğini söyledi.

"Grip olarak en sık influenza virüslerini, SARS CoV-2 dediğimiz virüsleri, corona virüslerin diğerlerini, parainfluenza ve RSV denilen virüsleri görebiliyoruz" diyen Altıntop virüslerin solunum dokularına zarar vererek yerleştiğini ifade etti.

"KRONİK HASTALAR DAHA DA DİKKAT ETMELİ"

Kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonların daha ağır seyredebildiğinin altını çizen Altıntop, "Astım, KOAH, diyabeti olan yani kronik rahatsızlığı olan kişilerde ise bu enfeksiyonlar daha ağır seyredebiliyor. Eğer kronik bir akciğer hastalığınız varsa kalabalık ortamlardan uzak durmanızı ve mutlaka maske takmanızı öneriyoruz" dedi.

"TEDAVİLER DAHA UZUN SÜREBİLİYOR"

Birden fazla virüsün neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi sürecinin biraz daha uzun sürdüğünü de sözlerine ekleyen Altıntop, aynı kişilere 2-3 tane farklı virüsün bulaşabileceğini dile getirdi.

Bu virüslerin genellikle influenza, parainfluenca ve RSV virüsleri olduğunu açıklayan Altıntop, "Özellikle öksürük, boğaz ağrısı, ateş, kas ve eklem ağrıları varsa 'viral enfeksiyon' diyoruz. Hastalarımızın istirahat etmelerini ve vücut direncini artırıcı besinler tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.