Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın 10 Mayıs'ta Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915 kara yolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada uçuruma düşerek kaybolduğu anımsatıldı.



Nişancı'nın kaybolmasına ilişkin haberlerin kamuoyunca duyulması üzerine sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptıkları belirlenen 19 kişi hakkında Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu kapsamda, 12 farklı ilde ikamet eden 18 şüphelinin gözaltına alınıp beyanlarına başvurulması yönünde ilgili başsavcılıklara talimat gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan diğer şüphelilerin tespitine yönelik devam etmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."