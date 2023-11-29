Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulundu: 80 yıl boyunca kablo değişmeyecek

Avrasya Tüneli'nden günde ortalama 65 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 148 bin araç geçiyor. Bu dev projelerin hayata geçmediğini ve bu geçişlerin sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine yöneldiğini, oluşacak trafik yoğunluğunu düşünün. Yani, aslında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un tıkanabilecek damarlarını daha tıkanmadan açmış, baypas etmiş olduk."

"80 YIL BOYUNCA YENİ BİR KABLO DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK"



Bakan Uraloğlu, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM Köprüsü'nün yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kaldığını ve bu durumun askı halatlarının yorulma ömrünü kısalttığını anımsattı.



Halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullandığı için 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacağını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirsiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkemizin her karış toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bu düşüncelerle köprümüzün bakım çalışmalarına başarıyla devam eden Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma ekiplerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasının ardından işçilerin yanına geçerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.