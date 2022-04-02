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Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Heyelan sonrasında Bolu Dağı tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı Tünellerinde meydana gelen heyelan sonrasında güvenlik gerekçesiyle trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtti.

Haberler - NTV Haber 02.04.2022 - 22:03

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Heyelan sonrasında Bolu Dağı tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

Açıklamada, “Trafik, İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı” denildi.

NTV yayınına bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Heyelan sırasında bir kaza meydana gelmedi. Heyelan temizleme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Güvenlik güçlerimiz de incelemeye başladı" açıklamasında bulundu. 

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