Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: İstanbul'da bir geç kalmışlık var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

Uraloğlu, Bakanlığın çalışmasına göre İstanbul'un bin kilometre civarında metroya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İstanbul'da bir geç kalmışlık var." diyen Uraloğlu, "Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık." dedi.

İstanbul-Ankara arasına süper hızlı tren hattı yapılacağını ifade eden Uraloğlu, iki şehir arasındaki mesafenin 80 dakikaya düşeceğini belirtti.



Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

METRO YAPMAK ŞEHİRLERDE KİMİN SORUMLULUĞUNDA?



Böyle bir tartışmanın içinde olmak istemezdim. Proje onaylama yetkisi bizde. Bu konuda otoriteyiz. İstanbul'daki sıkıntı, 2019'da seçim oldu. CHP belediye başkan adayı kazandı. İstanbul'da bazı metrolar önceki dönemden devredilen metrolar istenilen hızda gitmedi. Biz buna karşı çıktık. İstanbul'un ihtiyacı var. Siz finansı her zaman bulursunuz ama imkanı her zaman bulamayabilirsiniz. İstanbul'da bir geç kalmışlık var. Bizde 5 tane metro vardı onların açılışını yaptık. Son 5 yıllık dönemde ihalesi yapılıp, temeli atılıp tamamlanmış metro var mı? Bakanlık bünyesindeki metrolar siyasi tercihlerden dolayı durdurulmamıştır.



İSTANBUL’A BAKANLIK NE KADAR METRO YAPTI?



İstanbul'un bizim yaptığımız çalışmaya göre bin kilometre civarında metroya ihtiyacı var. Şu anda 400 kilometrenin bitmiş olduğunu kabul edelim, bize 600 kilometre daha metro hattı lazım. Murat Kurum diyor ki biz bunu 10 yılda yapabiliriz diyor. Biz bunu 10 yılda yapabiliriz. Türk müteahhitlik sektörü bunu yapabilecek kapasiteye gelmiş durumda. Biz yılda 150-200 kilometrelere kadar yapabildiğimizi gördük. Biz 2019'dan bu yana Bakanlık olarak 81,8 kilometre metro hattını yapıp İstanbul'da hizmete açtık. Sayın İmamoğlu son 5 yılda 64 kilometre metronun açılışının kurdelasını kesti. Kurdelasını kesmek nasip oldu ama yaklaşık 46 kilometrelik bölüm de önceki dönemde yapılmıştı demesi lazım.

Bütün İstanbul'a baktığımız zaman 128 milyar lira yatırım yapmışız, İstanbul'dan 12 milyar lira kesmişiz. Bu yüzden belediyeler Bakanlıktan istiyor. Para kesmekten çok, belediyelere yardımımız söz konusu.

Marmaray'ı biz işletiyoruz. Marmaray kar mı ediyor? Etmiyor. Ülke için kardır. Büyükşehir genel anlamda metrolardan kar etmiyordur, sübvanse ediyordur. Biz bunu da yaparak belediyelere yardımcı oluyoruz.