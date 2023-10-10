Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

SON DAKİKA HABERİ: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesinin 3'e çıkartıldığını açıkladı. Sürecin takip edildiği bilgisi de verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı
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Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin açıklama yaptı. 

İsrail limanlarına uğrayacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi artırıldı.

Bu kapsamda İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

Açıklamada sürecin bakanlık tarafından yakından takip edildiği de vurgulandı.

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