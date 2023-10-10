Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail limanlarına uğrayacak Türk bayraklı gemilere ilişkin açıklama yaptı.

İsrail limanlarına uğrayacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi artırıldı.

Bu kapsamda İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı.

Açıklamada sürecin bakanlık tarafından yakından takip edildiği de vurgulandı.