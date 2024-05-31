Ülkelerin birincileri Maarif Okullarından çıkıyor

Kuruluşunun sekizinci yılında Pakistan’dan Amerika’ya, Kamerun’dan Bosna’ya, Gürcistan’dan Avustralya’ya 52 ülkedeki Maarif okulları öğrencileri ulusal ve uluslararası sınav, yarışma, bilim fuarı ve festivallerinde sanat ve spor faaliyetlerinde ülke birincileri çıkaran TMV, bu alanda ülkelerden gelen somut başarılarını “Maarif Başarı Hikâyeleri” adıyla kitaplaştırarak bir araya getirdi.

Sekiz yıl içinde altı kıtada 52 ülkede 470 eğitim kurumu açarak 53 bin öğrenciye ulaşan vakıf, ulusal ve uluslararası önemli sınav ve yarışmalardaki en önemli öğrenci ve okul derecelerinden seçilen 140 başarıyı, “Ülkesi, okulu, öğrenci ismi ve derece aldığı sınav adı ve puanını” içerecek şekilde 160 sayfada bir araya getirdi.



AMAÇ BİLİM VE TEKNOLOJİYİ İNSANLIĞIN YARARINA KULLANMAK

Bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına kullanacak iyi insanlar yetiştirme gayesiyle yola çıkan Türkiye Maarif Vakfına bağlı Uluslararası Maarif Okulları; eğitim alanında okul içi ve dışı uygulamalarıyla adından söz ettiriyor. Yerel milli kültürleri temel alıp evrensel nitelikleri esas alan özgün Uluslararası Maarif Programını (IM) uygulayan okullara yönetim ve toplumların artan talebi başarı hikâyelerini de beraberinde getirdi, getiriyor.

Kitapta yer alan başarı örnekleri, Maarif öğrencilerinin lise ve üniversiteye giriş imtihanlarında elde ettikleri birinciliklerden, ulusal ve uluslararası sınavlarda, sanat, spor, kültür, edebiyat, teknoloji festivallerinde ve bilim olimpiyatlarında kazandıkları altın madalyalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ülkelerde kısa zamanda somut sınav başarılarına imza atan Maarif Okullarına girmek için çoğu öğrenci MAARİF’e GİRİŞ SINAVINDA (MAGİS) ter döküyor.