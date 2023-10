Ulusal kimlik numarası nedir, ne demek? Ulusal kimlik numarası ne anlama gelir?

Ulusal kimlik numarası yani Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllardır yürüttüğü MERNİS uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır.



28 Ekim 2000'de her Türk vatandaşına tek bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilerek uygulamaya alınmıştır.



Uygulamanın amaçları:



- Vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan isim benzerliğinden (ad ve soyadı) ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması.

- Birey kimlik tespitinin hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması.

- Bireyin doğumundan itibaren tüm işlemlerinin ortak bir numara ile yürütülmesinin sağlanması.

- Kamu kuruluşları arasında bilgi alışverişinin kolaylaştırılması, vatandaşa daha hızlı ve güvenli hizmet verilmesinin sağlanması gibi amaçları kapsamaktadır.



T.C. Kimlik Numarası, on bir (11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan ve son rakamı bir çift sayı olan kişiye özgü bir sayıdır.



Farklı ülkelerde farklı isimlerle anılabilen Ulusal Kimlik Numarası, bu nedenle evrak işlemlerinde bu isimle zikrediliyor. Örneğin bu numara, Türkiye'de "T.C. Kimlik Numarası", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Social Security Number (SSN)", Birleşik Krallık'ta "National Insurance Number (NIN)" olarak bilinmektedir.