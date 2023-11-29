Ulusal Su Kurulu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Başkanlığını Tarım ve Orman Bakanı'nın yürütüceği Ulusal Su Kurulu, su

kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı amacıyla üst

düzeyde koordinasyon ve iş birliği sağlayacak.

Ulusal Su Kurulu, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile Havza Kurulları

ve İl Su Kurulları'nın daha etkin hale getirilmesi, su-gıda-enerji-ekosistem ilişkisini temel alan su arzına ilişkin plan, politika ve stratejilerin oluşturulması gibi çalışmaları yürütecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili "Ulusal Su Kurulu'nun kurulmasıyla ülkemizin su yönetimi alanındaki güçlü duruşunun pekiştirilerek su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çok önemli bir adım atılmış oldu." ifadelerini kullanmıştı.