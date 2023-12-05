Ümit Dikbayır kimdir? İşte İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Dikbayır'ın biyografisi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden ihraç edildi. Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edilmişti. İşte, Ümit Dikbayır'ın biyografisi...



ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?



Ümit Dikbayır 1968 yılında Sakarya'da dünyaya geldi.



İlk ve ortaöğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.



1989 yılında vatani görevini gerçekleştirdikten sonra 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanı olarak görevine başladı.



İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi olup İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve 28. Dönem Sakarya Milletvekilidir.



Evli ve 2 çocuk babasıdır.