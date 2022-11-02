Ümit Özdağ hakkında 'tehdit' suçundan fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

Ümit Özdağ hakkında 'tehdit' suçundan fezleke

Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili hakkında İçişleri Bakanı 'yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

FEZLEKE ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede şu ifadelere yer verildi:

"27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."

Fezleke, 'ye ulaştırılmak üzere 'na gönderildi.

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