Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu davasında 10 yıl hapis

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Ankara'da 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.



Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu.

