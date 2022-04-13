Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu davasında 10 yıl hapis

SON DAKİKA HABERİ: Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yargılandığı davada 10 yıl  hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler - DHA 13.04.2022 - 11:43 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 11:52

Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu davasında 10 yıl hapis

İlişkili Haberler

Esra Hankulu davasında sanık Ümitcan Uygun'un SIM kartları değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Hankulu davasında sanık Ümitcan Uygun'un SIM kartları değiştirdiği ortaya çıktı

Esra Hankulu'nun ölümü: Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Esra Hankulu'nun ölümü: Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi! 

Ankara'da 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı.

Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...