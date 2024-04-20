Ümraniye'de hafif ticari araç kontrolden çıktı: Park halindeki 14 araca çarptı

Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.

Ümraniye'de hafif ticari araç kontrolden çıktı: Park halindeki 14 araca çarptı

23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı.

Yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Ümraniye'de hafif ticari araç kontrolden çıktı: Park halindeki 14 araca çarptı - 1

Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı.

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