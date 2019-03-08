İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta saat 15.30 sıralarında dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı.
Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi.