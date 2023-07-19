Ümraniye'de takside yangın

Yangın kısa sürede büyüyerek alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman yaşanan patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.



Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları ile yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.