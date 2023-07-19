Ümraniye'de takside yangın

İstiklal Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde içindeki yolcusuyla seyir halindeki taksinin motor bölümünde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyüyerek alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman yaşanan patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları ile yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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