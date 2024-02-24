Ümraniye'de trafo yangını

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi üzerinde 10 katlı apartman dairesinin giriş katında yangın meydana geldi.

Trafodan yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara sıçradı. Üst katlarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.