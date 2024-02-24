Ümraniye'de trafo yangını

İstanbul Ümraniye'de elektrik trafosundan çıkan yangında, 2 kişi dumandan etkilendi. Paniğe sebep olan yangında mahalle halkı sokağa döküldü.

Ümraniye'de trafo yangını

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi üzerinde 10 katlı apartman dairesinin giriş katında yangın meydana geldi.

Trafodan yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara sıçradı. Üst katlarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de trafo yangını - 1

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yükseldiği daireye müdahale ederek kontrol altına aldı. Üst katlarda dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye ekipleri megafon ile uyararak aşağıya inmelerini sağladı.

Olayda site sakinleri sokağa dökülürken, 2 site sakini dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, site sakinleri panik ile sokağa döküldü.

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