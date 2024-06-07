Umre dönemi ne zaman başlayacak? DİB Başkanı duyurdu

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içerisinde gerçekleştirilecek. Öte yandan umre ibadetine yönelik de tarih bilgisi merak ediliyor. Peki, 2024-2025 umre dönemi ne zaman başlayacak?

Umre dönemi ne zaman başlayacak? DİB Başkanı duyurdu

İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 Umre döneminin 22 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Erbaş, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"2024-2025 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde 22 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlıyor. Kutsal topraklara kavuşmak isteyen vatandaşlarımız 10 Haziran itibarıyla kayıtlarını il ve ilçe müftülükleri ile e-Devlet üzerinden yapabilecektir. Yüce Rabbimiz çıkılacak bu kutlu yolu hayırlı ve mübarek eylesin."

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