Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı

Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 15 Mart'ta umreden Ankara'ya gelen 3 bin 135 kişi Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında karantinaya alındı.



14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin dün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan incelemeler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu kişiler yurtlara gelen ambulanslar ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



Yaşanan bu gelişme sonrası tahliye işlemleri durduruldu. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile karantina sürecinin 1 hafta daha uzatıldığı öğrenildi.

