Un yüklü kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un İspir ilçesinde, rampa inerken freni boşaldığı iddia edilen kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu. Kazada kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Un yüklü kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Rize istikametinden İspir'e doğru giden un yüklü kamyon, rampa inerken iddiaya göre freni boşalınca Aşağı Özbağ Mahallesi yakınlarında Çoruh Nehri’ne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, kamyonda sıkışan 3 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Araçtan çıkarılan Bayram Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cesedi, İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan 2 kişi ise kurtarılıp ambulansla İspir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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