Üniversite öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda, ihbarlar da değerlendirilerek yakalandığını belirtti.
Polisi tebrik ederek A.Z'ye geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
GEREĞİ YAPILDI-16— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 1, 2024
Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar… pic.twitter.com/NeeaawKlDI
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