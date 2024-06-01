Üniversite öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda, ihbarlar da değerlendirilerek yakalandığını belirtti.



Polisi tebrik ederek A.Z'ye geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:



"Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."