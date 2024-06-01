Üniversite öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde üniversite öğrencisi A.Z'yi bıçakla yaralayan zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Üniversite öğrencisi genç kızı bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntülerin incelendiğini ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar sonucunda, ihbarlar da değerlendirilerek yakalandığını belirtti.

Polisi tebrik ederek A.Z'ye geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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