Üniversite öğrencisi kalbine yenildi

Isparta'da yolda yürürken fenalaşan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Janibey Yıldız (24), Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.



Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



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