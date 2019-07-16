Antalya'da Taner B. (37) yönetimindeki otomobil, Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda Serdar Akın'ın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akın, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Akın'ın, ALKÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Taner B., gözaltına alındı.
Üniversite öğrencisi kaza kurbanı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Antalya'da Taner B. (37) yönetimindeki otomobil, Alanya ilçesi Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda Serdar Akın'ın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.