Üniversite öğrencisi Merve 4 gündür kayıp

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Dilara Şahin (22) 4 gündür kayıp. Görükle yerleşkesinde kiralık dairede kalan kız kardeşlerini aramak için Bursa'ya gelen ağabeyleri; çilingir ile evin kapısını açtıklarında Merve'nin evi terk ettiğini anladı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ta ikamet eden Uğur-Emine Şahin çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan Merve Dilara Şahin, Yozgat'taki lise eğitimini tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi 2 yıllık dış ticaret bölümünü kazandı.

Üniversite okumak isteyen kızları için Bursa'daki Görükle yerleşkesinde 1+1 daire kiralayan aile sözleşmeyi genç kızın ağabeyi Halit Şahin üzerine yapıp kızlarını yerleştirdi.

2 yıllık üniversite hayatını tamamlayan Merve Dilara Şahin en son cuma günü annesi Emine Şahin ile yaptığı telefon görüşmesinde Yozgat'a geri dönmeyeceğini söyledi.

Ailenin tüm ısrarına rağmen genç kız Yozgat'a geri dönmek istemeyince ağabeyi Cafer Şahin (29) devreye girdi.

Cumartesi günü kız kardeşi ile görüşen ağabey bir kez daha kız kardeşinden eve dönmesini istedi. Ancak Merve Dilara Şahin, okuldaki arkadaşları ve hocaları vasıtasıyla iş bulduğunu, Bursa'da çalışacağını geri dönmek istemediğini belirtip telefonunu kapadı ve bir daha da açmadı.

Telefon kapanınca 4 gün boyunca kız kardeşlerinden haber alamayan iki ağabey Halit ve Cafer Şahin kardeşler Bursa'nın yolunu tutup kız kardeşlerinin kaldığı Görükle'deki kiralık daireye gitti.

Sözlemesi Halit Şahin üzerine olan dairesinin kapısını çilingir çağırıp açtıran iki abi, kız kardeşlerinin birkaç eşyasını yanına alarak evi terk ettiğini anladı.

İki kardeş Görükle Polis Merkezi'ne giderek kardeşleri hakkında kayıp ihbarında bulundu.