Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammed Zait Temel, kaldığı yurt odasında elbise dolabında asılı halde ölü bulundu.

Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

Fırat Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Zait Temel'in (20), Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki odasında elbise dolabına asılı halde cansız bedeni bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu - 1

Sağlıkçıların kontrolünde Temel'in öldüğü belirlendi.

Temel'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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