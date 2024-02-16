Üniversite öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu

Fırat Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Muhammed Zait Temel'in (20), Ömer Bilginoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki odasında elbise dolabına asılı halde cansız bedeni bulundu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Temel'in öldüğü belirlendi.
Temel'in cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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