Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Üniversite öğrencisi kaza kurbanı

'da Gencay K. (23) idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil, Aratol Mahallesi'nde Aksaray Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan ve markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Aksaray Üniversitesi tarih bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mine Nur Uysal'a (21) çarptı.

Üniversite öğrencisi kaza kurbanı - 1

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Uysal'ın cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

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