Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin açılış tarihini açıkladı

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen binlerce öğrenci, "üniversiteler açılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılan son açıklama.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Buna göre; Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak.
YÖK BAŞKANI'NDAN ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA
Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.
Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde bulunan idari personel sayımız 30 bin civarındadır. Depremde 1589 öğrenciyi kaybettik.
Yükseköğretim kurulu olarak depremin etkilerini azaltmak için bir takım tedbirler aldık.
17 Şubat 2023 tarihinde deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılında uzaktan öğretim olarak karar vermiştik.
3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2022-23 eğitim öğret,m yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, uzak öğretim ile isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verildi.
Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilmesine karar verildi."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde NTV canlı yayınında üniversitelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklama;
"Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz daha devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor.
Şartlar yeniden süratle elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez."