Üniversiteler açıldı mı, ne zaman açılacak? YÖK Başkanı Özvar üniversitelerin açılış tarihini açıkladı

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmeyi bekleyen binlerce öğrenci, "üniversiteler açılacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılan son açıklama.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?



YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.



Buna göre; Üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak.