Hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Hibrit eğitim, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesinin ardından merak edilen konular arasında yer almaya başladı. YÖK Başkanı Özvar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçileceğini, nisan ayından itibarende üniversitelerde hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğini açıklamıştı. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

Üniversitelerde hibrit eğitim dönemiyle merak edilen, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılacak açıklama sonrasında, nisan ayından itibaren üniversitelerde hibrit eğitim döneminin başlayabileceği açıklandı. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?

HİBRİT NEDİR?

Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak? - 1

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?

Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı yoluyla yapılabilecek.

Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.

YÖK BAŞKANI DUYURDU

YÖK Başkanı Özvar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıklamıştı.

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