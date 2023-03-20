Üniversitelerde hibrit eğitim dönemiyle merak edilen, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. YÖK Başkanı Özvar tarafından yapılacak açıklama sonrasında, nisan ayından itibaren üniversitelerde hibrit eğitim döneminin başlayabileceği açıklandı. Peki, hibrit eğitim nedir, ne demek? Üniversitelerde hibrit eğitim nasıl olacak?



HİBRİT EĞİTİM NEDİR?



Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.



Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.



ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NASIL OLACAK?



Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.



Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.



YÖK BAŞKANI DUYURDU



YÖK Başkanı Özvar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıklamıştı.