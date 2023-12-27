Üniversiteli Aslıhan’a bıçaklı saldırı | Kasklı saldırgan koşarak geldi, hiçbir şey söylemeden bıçakladı

İstanbul’da bir üniversite öğrencisi, kasklı bir saldırgan tarafından belinden bıçaklandı.



Olay, geçen cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin, akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan çocukluk arkadaşı Eren Y.’nin evine gitti.



Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine döndü.



Kıyafetlerini değiştiren genç kız, ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.’nin evine gitmek için gece yarısı yola çıktı.



Yaya olarak yürüyen Zengin, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.’nin bulunduğu binanın önüne geldi. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir kişi koşarak yaklaştı.

Üniversite öğrencisi Aslıhan'ın saldırıya uğradığı yer Genç kızın, “Abi korkuttun beni.” diye tepki verdiği kasklı saldırgan, hiçbir yanıt vermeden, Zengin’i belinden bıçakladı. Olayın ardından saldırgan, bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düştü.



Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına geldi. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Aslıhan hayati tehlikeyi atlattı 3 ORGANI ZARAR GÖRDÜ



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alındı. Saldırıda 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alındı.



Saldırıya ilişkin konuşan Zengin, “Arkadaşımın binasın girmek için şifreyi girerken adam üstüme doğru koştu. Kurye olduğunu sandım. Tam o sırada beni arkamdan bıçakladı ve çığlığımın üstüne kaçtı. Ondan sonra bıçağı da peçeteyle tutup yere fırlatmış.” dedi. POLİS SALDIRGANI ARIYOR



İstanbul polisi, olaya ilişkin soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.