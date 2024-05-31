Üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

Zonguldak’ta bir öğrenci yurdunda 21 yaşındaki genç, tuvalette ölü bulundu.

Üniversiteli genç kaldığı yurtta ölü bulundu

Olay, Kilimli ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Doğan Karadoğan'ın tuvalette uzun süre kalması üzerine, oda arkadaşı endişelenerek durumu görevli memura bildirdi. Görevli memurun Karadoğan’a ulaşamaması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

TUVALETTE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvalet kapısını kırarak açtıklarında Karadoğan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Karadoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karadoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel de olay yerine geldi.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

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