Ünlü komedyen ve oyuncu Richard Lewis yaşamını yitirdi

Curb Your Enthusiasm dizisiyle akıllarda yer eden ünlü aktör Richard Lewis 76 yaşında hayatını kaybetti. Komedyenin evinde kalp krizi geçirdiği açıklandı. Oyuncunun vefatıyla ilgili "Eşi Joyce Lapinsky, tüm destek için herkese teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyet istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Parkinson hastalığına yakalanan ve sahnelere veda eden oyuncu, uzun bir süredir gözlerden uzaktı. Aktör, son olarak efsane dizi Curb Your Enthusiasm’in 12. sezonunda kadroya geri dönmüştü.