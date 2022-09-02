Ünsal Ban adli kontrolle serbest

Hakkında tehdit ve şantaj suçlamalarından soruşturma yürütülen eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Ban, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ban, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 29 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınmıştı.



Ankara'ya getirilen Ban için ek gözaltı süresi verilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Adliyeye getirilen Ban ve beraberindeki 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Ban "konutu terk etmeme", diğer şüpheliler ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünsal Ban'ın "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığına dikkat çekildi.



Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanan dilekçede, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.

YURTDIŞINA KAÇIŞ PLANI

Ban'ın Muğla'dan bir sürat motoruyla Yunanistan kara sularında bekleyen bir yata oradan da Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Yurtdışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlenmiş ve kaptan ile mürettebat da gözaltına alınmıştı.

ŞOFÖRÜN EVİNDE ARAMA

Ünsal Ban'ın şoförü Ahmet K'nIn evinde de arama yapmıştı. Polis ekiplerinin eve geldiği sırada Ahmet K'nın eşi ve baldızı, bazı evrak ve dijital materyalleri bahçede yakarken yakalanmıştı.

TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLAMASI



AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi olan Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

Ünsal Ban'ın boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Erzurum Mİlletvekili Zehra Taşkesenlioğlu

ÜNSAL BAN KİMDİR?



Ban, Ankara’da 1970 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlayan Ünsal Ban, 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Lisans, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finansman Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.



Ban, 2005 yılında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe/Finansman Anabilim Dalında Doçentlik kadrosuna, 2011 yılında da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atandı.



Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.Türkiye Ünsal Ban ismini, AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında yeniden duymaya başladı. Boşanma öncesinde eşine ait bazı video görüntüleri ile ayrıntıya girmeden mesajlar paylaşacağını ima eden Ban, daha sonra bazı demeçler vererek, kendisinde yüklü miktarda para istendiğini, ölüm korkusu yaşadığını iddia etmeye başladı. Ban'ın boşanma davasına yayın yasağı getirilmişti.