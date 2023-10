Ünsal Karabulut, BBP Genel Başkanlığı'na aday

BBP MKYK Üyesi Ünsal Karabulut, genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Ünsal Karabulut, düzenlediği basın toplantısında, huzur iklimine en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçtiklerini belirtti.



Farklılıkların oluşturduğu gerilimin siyasi istismar haline geldiği dönemde, farklılıkları zenginlik olarak gören BBP kadrolarına her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu aktaran Karabulut, "Hareketimizin, bunca zaman boyunca yetiştirdiği tüm değerlerinin kucaklanması suretiyle atılacak her adım, Türk siyaseti için kazanım ve umut ışığı olacaktır." dedi.



"Partimiz yönetim kademelerinin rehabilite edilmesini teminen, hareketin birliği ve bütünlüğü ekseninde bir değişime ihtiyacın olduğu ortadadır." ifadelerini kullanan Karabulut, şöyle devam etti:



"Kaynağını ve gücünü inançlarından ve değerlerinden alan BBP kadroları, anayasal düzende teamüller çerçevesinde bu muhasebeyi yapabilecek tecrübe, birikim ve olgunluğa sahiptir. Yaşanan her olumsuz yaklaşım yüzünden uzaklaşan, kıyıda köşede kimimiz varsa onlara bir kere daha kucak açmak, her vatan evladının umudu haline gelebilecek bir kapı aralamak için uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte, bazı zorluklar ve engellemelerle karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Bu itibarla partimizin tüm yetkili kurullarının tamamen demokratik teamüller, siyasi ahlak ve etik ölçüler içerisinde hareket edeceklerine inancım tamdır."



Partinin kurultay sürecine girdiğini hatırlatan Karabulut, "Milletime hizmet etme noktasındaki samimiyet ve kararlılığımla partimizi, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın çizgisi ile taçlandırmak ve bir kere daha Türk siyaset tarihine altın harflerle yazdırmak üzere genel başkanlığa adayım." dedi.



Ünsal Karabulut, genel başkan seçilmesi durumunda BBP'nin Cumhur İttifakı'ndaki varlığının devam edeceğini de bildirdi.