Urla’da 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

İzmir’in Urla ilçesinde 6 köpek zehirlenerek öldürüldü. Olayın yaşandığı mahalle sakinleri, köpekleri gece boyunca kurtarmaya çalıştı. Urla Belediyesi, yaşamını yitiren köpek sayısının artabileceği açıklamasında bulunurken, polis zehirlenme olayının şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

Urla’da 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

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’de 6 köpek zehirlenerek öldürüldü.

ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi’nde yaşayanlar, dün gece saatlerinde sokakta besledikleri sokak köpeğinin ağzından köpükler geldiğini fark etti.

Köpeğin zehirlendiğini gören mahalleli durumu belediye ve polise bildirdi.

Mahalle halkı bölgede başka hayvanların da zehirlenmiş olabileceği ihtimaliyle çevrede inceleme yaptı.

Çok sayıda köpekte aynı semptomların yaşandığı belirlenirken, veterinerler ve mahalleli zehirlenen köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı ancak kurtarılamadı.

Köpekleri zehirleyenlerin bulunması için polise şikayette bulunuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise inceleme başlattı.

Urla Belediyesi 6 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettiklerini, sayının artabileceğini bildirdi.

Urla’da 6 köpek zehirlenerek öldürüldü - 1

“HEPSİNİN İSİMLERİ, KARAKTERLERİ VARDI”

Mahalle sakinlerinden Ceren Mert, 20’ye yakın köpeğin zehirlenerek öldüğünü söyledi. Mert, “Hepsini tanıyoruz, hepsinin isimleri, karakterleri var, bir bağımız var. Onları da kontrol ettik ve birçoğunda da aynı semptomları görmeye başladık. Sokak köpeklerimiz teker teker titriyor, bayılıyorlar ve ağızlarından köpük çıkıyordu.” dedi.

“BU İNSANLIĞA AYKIRI BİR DURUM”

Bölge sakinlerinden Elif Sarı ise zehirlenme olayının kasıtlı yapıldığını belirterek, “Buradaki hayvanların kimseye bir zararı yok. Zararı olsa bile bu şekilde bir müdahale edilmemeliydi. Bu insanlığa aykırı bir durum. Hepsini de şikayet edeceğiz.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Mahalle halkının ihbarı üzerine harekete geçen Belediyesi ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece saat 01.00 sularında Belediyesi Veterinerliği'ne, ilçemiz Gülbahçe Mahallesi'nde can dostlarımızdan olan sokak köpeklerinin zehirlenmiş olabileceği yönünde ihbar gelmiştir. Kısa bir süre içerisinde olay mahalline giden ekiplerimiz, 6 can dostumuzun zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etmiştir. Ekiplerimiz; olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirmiş ve diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutmuştur. Can dostlarımıza karşı canice yapılan saldırı ile ilgili olarak Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Polisleri ve Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Urla Belediyesi olarak bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir daha bu ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması adına bu canice yapılan katliamı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşumuzu sürdüreceğiz.”

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