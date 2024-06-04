Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Eşme- kara yolunda seyreden M.A.G. (27) yönetimindeki hafif ticari araç, Elvanlar Mahallesi yakınlarında kara yoluna çıkış yapan F.B. (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, hafif ticari araçtaki 4 kişi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü F.B. ile hafif ticari araçtaki bir kişi tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı

Hakkari'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 5 gün süreyle yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün süreyle yasaklandı

Şırnak'ta gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı

Şırnak'ta gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantıları 7 gün yasaklandı

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

Tunceli’de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...