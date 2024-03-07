Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza seferleri aksattı

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.



Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

