Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza seferleri aksattı

İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler yaklaşık yarım saat yapılamadı. Metro, metrobüs ve otobüslerin bulunduğu aktarma istasyonlarında yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza seferleri aksattı

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı.

'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.

Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza seferleri aksattı - 1

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.

Seferler yaklaşık yarım saatlik aksamanın ardından saat 09.00 sıralarında normale döndü.

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