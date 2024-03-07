Üsküdar-Çekmeköy metrosunda teknik arıza seferleri aksattı

Üsküdar-Çekmeköy metrosunda sabah saatlerinde teknik arıza yaşandı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi.
Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.
Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.
Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.
Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.
Seferler yaklaşık yarım saatlik aksamanın ardından saat 09.00 sıralarında normale döndü.
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