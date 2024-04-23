Üsküdar-Samandıra Metro Hattı ne zaman düzelecek?

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün sabah meydana gelen ve yaklaşık giderilemeyen aksaklık nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılırken, istasyonlarda yoğunluk yaşanıyor.



Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı, gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, bugün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.



Bugün de devam etmesi beklenen çalışmalar sebebiyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 15-20 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.



Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.



Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.



Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle 15 dakika aralıklarla ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.



SEFERLER NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki aksaklıkla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır."