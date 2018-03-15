Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında 15 yıl hapis istemi

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Selim Karakaya hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karakaya'nın, Kadıköy-Ataşehir 13 hat numaralı 34 VN 7071 plakalı özel otobüsünün şoförü olduğu, olay günü ilk seferine çıkan otobüsle saat 09.30 sıralarında Kadıköy peronundan hareket ettiği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı anlatıldı.



Karakaya'nın, önce İETT otobüsünün arkasında bulunan sarı dolmuşun sağından geçtiğini, İETT otobüsünün arkasına geldiği esnada otobüsü durduramaması sonucu sağından geçerek durağa girdiği belirtilen iddianamede, özel halk otobüsünün durağa girerek, Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan, Perihan Çelik, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yılmaz'a çarptığı iddianamede yer aldı.



İddianamede, şoför Selim Karakaya'nın aracının duraktan çekildikten sonra yapılan incelemeye göre, otobüsün yaklaşık 68 metre ileride yolun sağında durduğu belirtildi.

İETT otobüsünün 26 metre gerisinde kaldırım kenarında ve üzerinde lastik sürtme izlerinin bulunduğu, bu izlerin İETT otobüsünün sağ yanından ileriye doğru kısmen kanlı olduğu ifade edilen iddianamede, İETT otobüsünün durak önünde park halinde olduğu, sağ tarafında sürtünmeden dolayı hasar oluştuğu, otobüsün önünde kaldırım üzerinde 1 kadın cesedi, bu cesedin 14 metre ilerisinde 1 erkek ile 1 kadın cesedi daha olduğu kaydedildi.



İddianamede, özel halk otobüsünün çarptığı yolculardan Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Belgizar Erdoğan ile Hatice Yıldırım'ın yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.



İddianamede, Selim Karakaya'nın soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, kullandığı aracın olay günü ilk defa yola çıktığını, aracı daha önce denediğini, durağa yaklaştığında düşük hızla seyir ettiğini, aracın kontrolsüz bir şekilde birden hızlanmaya başladığını, İETT otobüsüne arkadan çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığını ve kaldırıma doğru yöneldiğini, kullandığı aracın otomatik şanzumanlı olması nedeniyle yaptığı müdahalelere rağmen aracı durduramadığını, olayda kusurunun olmadığını savunduğu kaydedildi.

"ARAÇTA TEKNİK ARIZA YOK"



Bilirkişi raporunun da yer verildiği iddianamede, araç üzerinde herhangi bir teknik arızaya rastlanılmadığı, şüphelinin kaza anında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder koluyla yavaşlama cihetine gittiğini, bunun işe yaramayacağını anladığı sırada manevra yaparak önündeki araçlardan kaçma yolunu tercih ettiği anlatıldı.



Raporda, şoförün kaza esnasında tek elle araç kullandığı, şoförün sürücü koltuğunda kendisini tutmayarak aracın kontrolünü kaybettiği bu nedenle de yaşanan kazada Selim Karakaya'nın tam ve asli kusurlu olduğu, İETT şoförü T.D'nin ise kusursuz olduğu iddianamede belirtildi.



"OTOBÜSE ÇARPMAK YERİNE YOLCULARA ÇARPTI"



Hazırlanan iddianamede, "Şüpheli Selim Karakaya'nın, seyir halindeyken otobüs durağına yaklaştığında ayak ile frenleme yapma yerine direksiyonun sağ alt kısmında bulunan retarder koluyla yavaşlamak isterken aracın kontrolünü kaybettiği, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma oradan da otobüs durağına ilerleyerek duraktaki Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik'in ölümüne, Belgizar Erdoğan ile Hatice Yılmaz'ın yaralanmasına neden olma suretiyle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işlediği anlaşıldığı" ifade edildi.



İddianamede, bu kapsamda Karakaya'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Sanık Karakaya'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.



Ayrıca, İETT şoförü T.D hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığını bu nedenle de takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

