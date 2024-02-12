Üsküdar'da hafif ticari araç kafeye daldı

Üsküdar'da bir hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kafeye girdi.

Kazada araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği dakikalarda kafede müşterinin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından, kafeye gelen zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

KAZA ANI KAMERADA



Hafif ticari aracın kafeye girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.