Üsküdar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil, D-100 kara yolu Ankara istikameti Altunizade mevkisinde çarpıştı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlardaki Hakan Y, Ceren C, Bilal Y. ile Ali S. yaralandı.



Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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